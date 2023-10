Saint-Denis : le centre municipal du Moufia inauguré

Implanté au Moufia (Saint-Denis), le nouveau centre municipal a été inauguré ce mercredi 18 octobre 2023. Les administrés pourront ainsi "avoir accès plus facilement aux différents services municipaux, comme les demandes d’aides du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ou encore les démarches pour Pôle Emploi, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), ou toute autre démarche administrative et réclamation" note la mairie dionysienne dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo mairie de Saint-Denis)

Saint-Denis, Ville d’hyper-proximité, poursuit ses changements pour être toujours au plus près de ses administré.e.s. Le but est de s’immiscer au coeur des quartiers pour offrir les mêmes chances à chaque citoyen.ne.

Dans ce cadre, la Ville a inauguré, ce mercredi 18 octobre, un nouveau centre municipal à Moufia II. Une inauguration faite en présence des différentes associations du quartier, des élu.e.s de secteurs ainsi que des usager.e.s de Moufia II.

Le territoire dionysien compte 13 mairies annexes et 7 centres municipaux répartis sur les 20 quartiers. Le Moufia dispose déjà d’une mairie annexe et d’un centre municipal. Or, la mandature a pris la décision de rénover et de déménager ses locaux sur un axe principal de la circulation, à proximité de l’école des Badamiers.

Le centre municipal de Moufia II s’installe ainsi au 28 D route du Moufia. Le coût total des travaux et du déménagement est de 210 990 euros.

Cette délocalisation et modernisation auront un impact d’une part sur les administré.e.s, mais aussi sur les 11 agents du centre municipal. Le déménagement permettra un accès aux services publics plus direct, plus rapide, en touchant ainsi un plus large public de proximité.

Les habitant.e.s de Eudoxie Nonge ou encore de Foucherolles pourront avoir accès plus facilement aux différents services municipaux, comme les demandes d’aides du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ou encore les démarches pour Pôle Emploi, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), ou toute autre démarche administrative et réclamation.

Seul le service d’état civil n’est pas disponible, les usager.e.s devront se rendre dans les mairies annexes les proches.

Quant aux agents, ils pourront évoluer dans des locaux plus modernes, plus confortables et plus aérés. Les travaux leur apporteront ainsi un cadre de travail plus agréable et plus sécurisé.

Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis : "il n’y a pas de développement, ni de cohésion s’il n’y a pas d’acteurs et ici sur Moufia II on voit bien qu’il y a des gens. L’ancien centre municipal était enclavé, invisible, donc le fait de le montrer aujourd’hui devant un axe de passage rend le service public municipal désormais visible. On répare ainsi une inégalité et on règle une part du problème de l’accès aux droits pour tous, tout en répondant aux soucis de confidentialité et de sécurité".