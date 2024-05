Troubles des conduites alimentaires : en parler est un premier pas pour guérir

Ce mercredi 29 mai 2024, à l'occasion de la journée mondiale des troubles des conduites alimentaires (TCA), le CHU de La Réunion a organisé une après-midi de sensibilisation sur la nutrition, au carré piéton de Saint-Denis. Organisé en partenariat avec la ville, les passants ont pu rencontrer un médecin nutritionniste et des diététiciennes spécialisées dans les TCA pour répondre à leurs questions et les informer sur les possibilités de prise en charge (Photo : sly/www.imazpress.com)

Plusieurs ateliers avec les professionnels de santé ont été proposés au stand du CHU.

Le dispositif a pour but de "sensibiliser la population sur les troubles des conduites alimentaires : l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie boulimique et le pica (manger régulièrement des choses qui ne sont pas des aliments). On souhaite dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls", indique Mélanie, diététicienne au CHU de Bellepierre.

L'équipe du CHU a réalisé un annuaire pour orienter les personnes vers les professionnels à consulter en fonction de leur TCA.

"Il faut se poser la question. Est-ce que vous grignotez occasionnellement ou quotidiennement ? C'est bien d'en parler au corps médical, à son médecin traitant", explique la diététicienne.

"Il y a un questionnaire SCOF qui peut aider à détecter les TCA. Le médecin amène vers les professionnels spécialisés", ajoute-telle.

- Parler des TCA : un premier pas à franchir -

Les troubles des conduites alimentaires sont une perturbation de la relation à l’alimentation. Les grands groupes de TCA sont : l’anorexie mentale, la boulimie, l’hyperphagie boulimique.

Ils sont développés le plus souvent lors des périodes de vulnérabilité d'un individu (par exemple : l’adolescence, chez les jeunes adultes, après un psycho traumatisme).

"Je ne connaissais pas les TCA avant. Je ne suis pas dans ce cas mais je m'intéresse au sujet. Certains ne se sentent pas bien dans leur corps. On peut tomber dans la dépression, penser au suicide, donc il faut en parler", affirme Saouta, jeune lycéenne ayant participé aux ateliers proposés par le CHU.

- 900.000 personnes touchées par les TCA en France -

On estime que 900.000 personnes sont touchées par les TCA en France avec une prédominance chez les jeunes femmes selon la Fédération Française Anorexie Boulimie.

"Les chiffres sont sous-évalués. Il y a des gens qui ne voient pas les choses. C'est un sujet dont on n'a pas envie de parler aux autres, on peut se cacher", détaille Mélanie.

"Certains ont peut-être vu notre stand, ont pris le flyer, et nous appellerons plus tard. Il faut que ça fasse son bonhomme de chemin", confie la diététicienne du CHU de Bellepierre.

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com