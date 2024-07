Saint-Denis : le Conseil des Sages en visite au Chaudron

Ce jeudi 18 juillet 2024, la commission Piéton et aménagement du Conseil des Sages s'est réunie au Chaudron pour constater les avancées du projet RUCH (Rénovation urbaine du Chaudron) de la ville de Saint-Denis. Cette visite à l'initiative de la ville visait à évaluer l'accessibilité et le confort des espaces publics du quartier pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

"L'objectif était non seulement de voir les projets en cours, mais aussi de repérer les zones où des améliorations sont d’ores et déjà possibles. Même si les grands aménagements prendront du temps, des petites actions peuvent déjà faire une différence significative", détaille la ville de Saint-Denis.