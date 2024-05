Saint-Denis : le drapeau LGBTQIA+ dans les mairies

Diversité et inclusion

La ville de Saint-Denis réaffirme son soutien envers la communauté LGBTQIA+ en hissant le drapeau "arc-en-ciel" dans les mairies annexes de ses quartiers. "Le drapeau LGBTQIA+ représente l'unité, la solidarité et la reconnaissance de chacun, quel que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre", rappelle la ville de Saint-Denis, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

"Ensemble, continuons à promouvoir la tolérance et le respect, à éduquer et à sensibiliser, pour que chacun puisse vivre librement et authentiquement, sans peur ni discrimination", détaille la ville de Saint-Denis.