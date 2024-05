Saint-Denis : le forum Escal'Alternance pour trouver son entreprise

Ce mercredi 15 mai 2024, la ville de Saint-Denis a organisé, en partenariat avec France Travail et la Mission Locale Nord, le forum Escal’Alternance, pour aider les dionysiens et dionysiennes à trouver leur formation et leur entreprise en alternance. Durant cette matinée à l'Hôtel de ville de Saint-Denis, ils ont pu découvrir une centaine de postes disponibles en alternance et proposer leur candidature. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)