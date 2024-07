Luna Park : 12 euros pour un accès à plus de 30 manèges

Ce vendredi 19 juillet 2024, le Luna Park ouvre ses portes à la Nordev de Saint-Denis. La sortie vacances familiale promet un accès à une trentaine de manèges et structures gonflables en illimité pour 12 euros par enfant, ainsi que deux spectacles de mascottes quotidiens. Cette année, le Luna Park s'agrandit et accueille de nouvelles attractions (Photo : dr/www.imazpress.com)

Luna Park a élargi ses horizons avec l'ajout du Hall A. Parmi les nouveautés, les visiteurs découvriront :

- Le Camp des Dinos : Une expérience immersive où des dinosaures "prennent vie" dans un cadre préhistorique captivant.

- Le parcours d'Accrobranche et kidsLand : des attractions conçues pour stimuler l'adrénaline des aventuriers de tous âges.

- Arch tagery : une activité interactive qui promet de l'action et du divertissement pour les enfants plus âgés.

"Luna Park est une option économique pour les parents. Pour seulement 12 euros, un enfant peut accéder à une multitude de manèges et d'attractions qui, achetés individuellement dans une fête foraine classique, coûteraient environ 90€ pour un seul tour de chaque", soulignent les organisateurs.

Chaque jour, Luna Park s'illumine avec une animation spéciale, offrant des thèmes variés comme les super-héros, les dinosaures, les Transformers, la magie, et bien d'autres surprises à découvrir et à gagner.

Luna Park est ouvert du 19 au 28 juillet de 9h à 19h.

Les billets sont disponibles à l'achat sur le site ainsi qu'à l'entrée du parc.