Saint-Denis : le Marché de Bancoul met les mamans à l’honneur

Artisanat et produits bio

Ce samedi 25 mai 2024, le marché artisanal de la station téléphérique de Bancoul, à Saint-Denis, célèbre la Fête des mères. Des dizaines de stands artisanaux seront de la partie, proposant bijoux fantaisie, dégustations, produits bio, créations d’art, et des animations florales, culinaires et musicales seront proposées. L'ambiance musicale sera assurée par Missty et le duo Rose Metys. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

D'autres animations, telles la dégustations de fleurs comestibles et de produits à base de fleurs, et des jeux pour remporter des paniers garnis « Fête des Mères », sont prévues.

Horaires : 15h à 21h