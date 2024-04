Saint-Denis : le marché de nuit fait son grand retour ce samedi

Le rendez-vous artisanal, convivial et familial fait son grand retour sur le territoire dionysien. Évènement populaire, cette nouvelle édition du marché de nuit revient avec un tout nouveau format, dans un esprit guinguette, ce samedi 6 avril 2024 au Barachois. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Il vous promet une multitude de surprises à découvrir, tous les premiers samedis du mois, au cœur historique, le Barachois. Il s’étendra jusqu’au nouveau square : un large espace pour un marché de nuit grandeur nature avec davantage de forains et d’animations !

Avec ses 200 forains, venus des 4 coins de l’île, soit 50 forains de plus qu’en 2020 lors de la dernière édition, le marché de nuit sera l’occasion de découvrir l’artisanat péï sous toutes ses formes . Le premier marché de nuit 2024 aura lieu ce samedi 6 avril 2024. Des milliers de personnes sont attendues sur l’ensemble de la manifestation.

Nouveau format : cette édition promet d'être exceptionnelle ! 5 villages artisanaux, mode textile, produits du terroir, bien-être, mais aussi un espace enfants et 3 food courts seront à retrouver à différents endroits du Barachois. Ce qui change, ce sont notamment les animations artistiques qui seront organisées sous forme itinérante. Les visiteurs pourront profiter de représentations de cirques, de spectacles vivants, de théâtre de rue.

Le marché de nuit d’aujourd‘hui se veut être un marché interactif et animé, où les comédiens se mêlent à la foule. Côté animations musicales, de l’ambiance chill au square du Barachois, au rond de maloya avec Jean Laope, en passant par les élèves de l’école de musique Loulou Pitou, il y en aura pour tous les univers.

Côté stands, il y en aura également pour tous les goûts. Mais une chose est sûre, l’artisanat peï sera mis sur le devant de la scène. Une aubaine pour tous ces forains impactés qui ont eu du mal à rebondir après la crise du Covid-19. C’est pourquoi, Saint-Denis, ville fraternelle, a souhaité créer une véritable stratégie économique, en remettant au goût du jour les marchés et en proposant des évènements aux forains.

Pour faciliter vos déplacements et l’accessibilité au centre-ville, 6 navettes seront mises en place de 21h à minuit, reliant le Barachois à plusieurs quartiers, dont La Bretagne, Le Moufia, Montgaillard, Saint- François, Le Brûlé et La Montagne et une 7ème navette dédiée aux personnes porteuses de handicap. Les parkings Rieul, République et Grand Marché seront ouverts et gratuits de 21h à minuit, pour vous permettre de stationner en toute tranquillité.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable ! Invitez vos proches et venez nombreux profiter de l'ambiance chaleureuse du marché de nuit sur le Barachois.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis : "Le marché de nuit revient pour la première fois du mandat, sous une forme 2.0 et avec une portée économique, culturelle et associative. Hier c’était 70 exposants, aujourd’hui ils seront 200. Le maître mot de cette nouvelle édition est la découverte. Le choix a été fait qu’il n’y aurait pas de grosses scènes, mais des temps itinérants pour que tout le monde puisse être en contact avec la culture. Les propositions musicales et artistiques s’infiltrent dans la foule pour offrir des moments conviviaux."

Yassine Mangrolia, élu à l’économie : "Après le retour du marché aux fleurs, du marché de Bancoul ou encore des journées commerciales, la Ville de Saint-Denis a réintroduit le marché de nuit dans ses évènements incontournables. Les forains ont été invités à revenir progressivement dans l’économie locale à la suite du Covid-19.

Sonia Bardinot, élue à la culture : "A Saint-Denis, on met la culture partout, dans tout. A l’occasion de la première édition du retour du marché de nuit, le petit amphithéâtre du square du Barachois sera officiellement baptisé. L’idée est de mettre nos artistes en lèr d’une autre façon, près des gens. Et il y en aura pour tous les goûts !"

Gérard Françoise, élu et président de la SODIPARC : "Il était inconcevable pour la Sodiparc de ne pas être partenaire d’un tel évènement. La convivialité des transports en commun rappelle le vivre ensemble du marché de nuit. Et pour offrir encore plus de possibilités de venir partager un moment, 6 navettes de 70 places prendront le relais des 71 lignes, de 21h à minuit. Une dernière navette « Cityker » sera mise à disposition pour les personnes porteuses de handicap car l’idée est de capillariser le territoire et pouvoir aller tous ensemble au Barachois."