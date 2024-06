Saint-Denis : le Reunion Food Festival inauguré

L'inauguration du Reunion Food Festival s'est tenue ce jeudi 13 juin 2024, en présence de Yassine Mangrolia, élu délégué à l'économie, Sonia Bardinot, élue déléguée à la culture et des chefs cuisiniers et artisans péï, au coeur des nouveaux jardins du Barachois.

Cet événement, organisé par ZEST dans le cadre du passage de la Flamme, "bénéficie du soutien d'Atout France et de la Ville de Saint-Denis, qui se prépare à accueillir les Jeux Olympiques en tant que Terre de Jeux 2024" souligne la commune.

Le Réunion Food Festival marque "le premier grand rendez-vous gastronomique de l'île de La Réunion".

Pendant trois jours, du 14 au 16 juin, plus de 100 chefs restaurateurs, pâtissiers, et artisans du goût, dont les Ecobox de Saint-Denis, se rassembleront "pour célébrer ensemble le riche patrimoine culinaire réunionnais et les tendances les plus en vogue de la gastronomie".