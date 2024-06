Saint-Denis : les arts visuels sous les projecteurs à la Cité des Arts

Le samedi 15 juin 2024 de 18h à minuit à Saint-Denis, la Cité des arts organise la soirée Cité by night. Cette nocturne gratuite et ouverte à tous, proposera des performances, expositions, projections et concerts autour des arts visuels sur le thème de l'héritage. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la Cité des arts. (Photo : RB/www.imazpress.com)

La dernière édition de Cité by night date de 2021. Celle de cette année se voit explorer les différentes formes artistiques.

- "L'art dit héritage"-

Portée par le thème “L’art dit héritage”, deux notions servent de fil conducteur à la programmation de la soirée : celle de l’art comme héritage à transmettre aux générations à venir, et celle des héritages comme source d’inspiration dans la création contemporaine.

Du fait de l’appartenance de La Réunion aux territoires indianocéaniques, les héritages prennent ici des visages multiples, trouvant parfois racines au-delà du seul territoire géographique de l’île, tant par son histoire que par le monde globalisé dont elle fait partie.

- Un parcours rempli et varié -

Les activités se déroulent sous forme d'un parcours. Le chemin rassemble plus de 20 propositions différentes, à l'intérieur et à l'extérieur, et et conduira le public jusqu’au moindre recoin de la Cité des arts, en explorant d'autres espaces de diffusion habituels de l’établissement.

- Des oeuvres pérennes -

Afin de faire redécouvrir les lieux aux visiteurs, des œuvres permanentes sont mises en lumière, notamment les fresques des réunionnais Ligne Rouge et Kid Kréol & Boogie, et du sud-africain Conrad Botes. Cité by night révélera au public le nouvel écrin d’une acquisition récente : la sculpture "Resurfaces" de Nirveda Alleck, une artiste mauricienne qui rayonne à l’international ayant bénéficié d’une résidence à la Cité des arts en 2022.

- Des oeuvres temporaires -

Contrairement aux oeuvres qui sont présentes depuis un moment, le public pourra aussi appécier des productions qui ne sont pas là habituellement :

- “Vouve”, une installation multimédia de Maëva Thurel où sculpture, vidéo et son se rencontrent

- “Eau-parleurs”, une sculpture sonore de Nina Sanchez, réalisée en résidence à la Cité des Arts il y a quelques mois

- “Le corps et/est territoire”, des photographies de Zoé Desmet, jeune diplômée de l’École supérieure d’art de La Réunion dont les sujets révèlent un travail de linogravure sur peau

- Une série photographique historique de l’artiste dionysien Ibrahim Mulin réalisée entre Mayotte et La Réunion et prêtée exceptionnellement par l’Artothèque départementale de La Réunion

- “Le Protocole I”, projet de l’artiste conceptuelle Leïla Payet autour de topographies de sucre qui associe le dessin performatif à l’idée d’interaction sociale, sera réactivé avec la participation de groupes de travailleurs de différents horizons et corps de métiers

- Projections -

Quatre films seront projetés :

- “Malavoune Tango”, le moyen métrage de Jean-Marc Lacaze, en regard d’une installation sculpturale monumentale de Magalie Grondin autour de la forêt mahoraise



- “Makwalé, Fonnkèr Moring Maloya”, une nouvelle vidéo de Karl Kugel installée autour d’un ron moring



- “Sèt Lam”, le court métrage multiprimé de Vincent Fontano tourné dans le quartier pêcheur du Butor à Saint-Denis, dans la sélection officielle au Sundance Film festival et au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, préselectionné aux Césars 2024



- “Basalt”, le nouveau court métrage de Vincent Tanguy, tourné sur l’île lors de sa résidence de création à la Cité des arts en 2022, diffusé en première mondiale

- Concerts et performances -

Pour compléter la programmation et faire honneur à la pluridisciplinarité chère à la Cité des Arts, des propositions issues de la musique et de la danse ont été sélectionnées pour faire écho au thème “L’art dit héritage” :

- La compagnie de danse Soul City - Didier Boutiana proposera des extraits de ses créations lors

d’impromptus disséminés tout au long de la nocturne

- Les artistes Scholar.G, Sekoya Vibes, Dréo et Emma Nona animeront tour à tour la scène musicale extérieure déployée en continu pour Cité by night

- Le célèbre Palaxa n’est pas en reste. L’artiste numérique Maxans Darid conviera la performeuse Nikita Goile et les musiciens Eat my butterfly, Sibu Manaï, Kwalud et Boogz brown dans le cadre de “I.O.D.E. (Indian ocean digital environment)”, une proposition-fleuve inédite

- Des expositions présentes après le 15 juin -

À travers Cité by night, le Banyan étend ses branches et ses racines, et réaffirme son positionnement en tant que centre d’art contemporain à part entière sur l’île de La Réunion.

La soirée servira donc de toile de fond à de nombreux vernissages. Les expositions vernies ce soir-là seront visibles au-delà du 15 juin, laissant une empreinte de la nocturne dans la mémoire des lieux.

- Masami l'artiste japonnaise -

Annoncée en janvier dernier et ouverte jusqu’au 7 septembre 2024, l’exposition personnelle éponyme de l’artiste japonaise Masami, installée à La Réunion depuis 2009, sera dévoilée. Il s’agira d’une installation immersive in situ réalisée en fils de cuivre qui opère comme une porte de passage, évocation de la force de la vie et de la puissance de l’univers, au sein de laquelle les quêtes personnelles de chacun trouveront écho. Cette installation sera au cœur du Banyan, dans l’espace principal.

- Les projetcs rooms -

Autour de l’installation de Masami, 4 espaces expérimentaux, les project rooms, seront agencés afin de présenter une multiplicité de regards sur le monde :

- Yassine Ben Abdallah y proposera son projet de design “Ālamārī” jusqu’au 17 août 2024, le fruit d’une résidence artistique réalisée au sein du magasin Ravate à Saint-Denis

- Le duo d’artistes-graveurs Yannick Candin et Rung-Tsu Chang montrera une nouvelle version du projet “Maison-île”, une réflexion autour de la mémoire, des îles et du rapport à l’intime, jusqu’au 17 août

- L’artiste mauricienne Kim Yip Tong présentera “Pie dan lo”, son tout nouveau film d’animation documentaire, réalisé à la main et finalisé très récemment, témoignage de l’impact de l’échouage d’un vraquier sur les communautés locales de l’île Maurice, jusqu’au 17 août également

- Aurélie Brousse et Jeanne Debarsy offriront à l’écoute “Toucher Terre”, leur docu-fiction radiophonique dans les pas d’un coureur du Grand Raid, jusqu’au 26 octobre 2024

- Stephane Lebon l'artiste peintre en lettres -

Dans les espaces extérieurs, faisant suite à “Zièt dann fénoir” de Chloé Robert, Joëlle Ecormier et Tatiana Patchama, l’artiste peintre en lettres Stéphanie Lebon mettra au jour son projet “Péïzaj”. Ce projet est né d’une recherche graphique visuelle associée au créole réunionnais et se déploiera autour d’une dizaine de mots sur les murs de la Cité des Arts.

Telle la fresque littéraire “Les Marrons” réalisée par l’artiste sur le Boulevard Sud de Saint-Denis, “Péïzaj” s’admirera dans le temps, étant visible jusqu’au 23 novembre 2024.

Les ateliers d’artistes en résidence seront ouverts lors de Cité by Night, le public pourra rencontrer Vincent Girard et Trash de Villèle.