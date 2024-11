Saint-Denis : les Dionysiens invités à un point d'étape de mandature

Six réunions organisées

L'événement "Nou di, Nou fé" revient dans les quartiers. La ville de Saint-Denis organise une rétrospective des réalisations du projet municipal depuis 2020, du 26 novembre au 3 décembre 2024. Six réunions, dans six quartiers, sont organisées de 18 à 20h (Photo www.imazpress.com)

C'est un bilan globalement positif que la mairie met en avant ce jeudi 21 novembre 2024. "Nous avons réalisé 90% de nos engagements de campagne", souligne Ericka Bareigts, maire de la commune.

Un avancement que les élus vont présenter à la population à l'occasion de "Nou di, nou fé", un événement désormais organisé tous les deux ans. Une mandature qui a été marquée par une succession de crise, entre le Covid-19, l'impact de la guerre en Ukraine, l'inflation, et les coupes budgétaires à venir.

"Une valeur simple a guidé ces quatre premières années : faire de notre volonté de transformation de la ville, une participation collective. Il est l'heure de rendre compte et expliquer ce que nous avons pu faire tous ensemble – élus, administration et citoyens", dit la maire.

C'est au plateau sportif de Joinville, situé en centre-ville de Saint-Denis et en plein travaux de modernisation, que la mairie a décidé de faire le point.

- Des engagements tenus "à 90%" -

"Nous nous étions engagés pour de la transparence, de l'action collective et de la participation. Dans cette lignée, il y a le budget participatif, pour lequel la ville de Saint-Denis vient d'être récompensée. Nous avons organisé 32 conseils municipaux, étudié et travaillé sur 1088 rapports", liste-t-elle.

Sur les 72 engagements de campagne, la ville "a réalisé 90% d'entre eux". "Concernant l'hyper proximité, des audiences de secteur sont organisées toutes les semaines. Depuis 2020, 14.000 ont été personnes reçues. Il y a aussi le Dialogue dionysien tous les samedis à la radio, où nous répondons à dix demandes par émission en moyenne, soit 1200 demandes depuis 2020", cite Ericka Bareigts en exemple.

Elle rappelle par ailleurs réaliser "deux à trois visites par semaine sur le terrain depuis le début du mandat".

En termes d'efficacités, 350 projets "sont réalisés ou en cours".

"Concernant notre engagement 33 sur la modernisation des équipements sportifs, nous avons dédié chaque année 5 millions d'euros pour ces travaux. Le plateau de Joinville en est un exemple", souligne la maire.

"L'engagement 32 portait sur les seniors : depuis 2020, nous avons doublé les places du Plan Seniors en action face à la forte demande. Le budget participatif de la ville représente 10 millions d'euros, pour 77 projets citoyens réalisés."

Concernant la sécurité, "nous nous étions engagés concernant la vidéo surveillance", rappelle Ericka Bareigts. Aujourd'hui, "220 caméras sont installées, la ville dispose d'un centre de surveillance, et les images peuvent faire l'objet de saisies lors d'un dépôt de plainte".

Elle aborde ensuite l'engagement 54 de son programme : l'accompagnement des personnes démunies et porteuses de projet. "Nous avons mis en place le prêt social, qui aide les personnes hors de l'emploi à monter une entreprise. Ce sont 66 projets qui ont accompagnés depuis sa création", annonce la maire.

L'engagement 35, lui, concernant les bus gratuits jusqu’à 26 ans. "C’est fait, 24.000 personnes en sont bénéficiaires", rappelle-t-elle.

- Six réunions en six jours -

La maire, Éricka Bareigts, et les élu.e.s du conseil municipal se déplaceront dans des lieux phares de la ville pour partager, échanger et co-construire le futur de Saint-Denis.





Pour l'année et demie de mandature restante, Ericka Bareigts s'engage à "continuer avec acharnement et détermination la transformation de la ville". "C'est la transformation la plus difficile : aller au fond des choses, faire des parcs, appaiser la température, travailler sur l'humain, sur la sécurité, amplifier la collaboration avec l'Etat, la Justice", conclut-elle.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com