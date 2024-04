Activités pour les plus de 55 ans

Des places sont encore disponibles pour Seniors en Action, où des activités sportives, artistiques et ludiques, sont proposées aux dionysien.nes de plus de 55 ans. Les inscriptions sont ouvertes tous les mardis et vendredis, de 8h30 à 12h, à la Mairie annexe de la Providence, à Saint-Denis. Nous publions le post de la ville ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

