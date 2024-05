Saint-Denis : matinée portes ouvertes à la serre pédagogique de Bois de Nèfles

La Serre pédagogique de Bois de Nèfles ouvre ses portes ce samedi 25 mai pour une matinée sur le thème de La Fête des Mères de 8h à 12h. Les visiteurs pourront profiter de visites guidées, d'une vente de plantes, de collations, d'un atelier bouturage et d'un atelier composition florale. Pour l'occasion, trois artisans locaux, dans les domaines de la céramique, des bijoux et du mobilier en fer, seront présents durant cette matinée. Nous publions le communiqué de la Serre pédagogique ci-dessous (Photo d'archives : ALIE)

La Serre est un lieu d’insertion sociale et professionnelle, mais également un lieu unique d’apprentissage de la Biodiversité. Engagé pour le bien-être des générations futures, elle sert de terrain appliqué et concret à l’apprentissage du vivant et à la préservation de l’environnement.

- Un Chantier d'insertion avec un triple impact -

Ce projet a pour enjeu de permettre aux habitants de se former sur des gestes simples et essentiels de jardinage, tout en produisant des plants à haute valeur sociale et écologique.

- Social : Redynamisation d’un public en difficulté et fortement éloigné de l’emploi en développant les

compétences techniques et savoir-être nécessaires à leur employabilité.

- Environnemental : Acquisition des gestes écocitoyens, travaille sur les bases de la production Biologique

en évitant tout traitement chimique, utilisation des ressources naturelles facilement remplaçables.

- Sociétal : Création d’un nouveau pôle d’activité par le biais de l’insertion ainsi qu’une zone d’apprentissage

tournée vers le végétal et la transition écologique.