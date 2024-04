Saint-Denis : matinée portes ouvertes à l'école municipale de musique Loulou Pitou

Matinée portes ouvertes ce samedi 26 aril 2024 à l'école municipale de musique, de danse et d'art dramatique Loulou Pitou située au 54 Rue Leblond à Saint-Denis. L’événement aura lieu à partir de 9h30 au 54 Rue Leblond. "Cette matinée portes ouvertes sera l'occasion pour les enfants âgés de 5 ans et plus, ainsi que pour les adultes, de découvrir les différentes disciplines proposées par l'école : musique, danse et théâtre" note la mairie dionysienne (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer les enseignants, de visiter les locaux et de poser toutes leurs questions sur les programmes et les activités offerts" ajoute la mairie

A noter que les préinscriptions pour les nouveaux élèves seront ouvertes du 29 avril au 17 mai 2024.

