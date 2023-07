Saint-Denis met le sport "en ler"

Après la Tokio Cup, les championnats de la Réunion de natation, le Trophée des Outre-mer la ville de Saint-Denis accueille à la fin juillet 2023, le Tournoi international de badminton et le 54e Tour Auto Rallye. Véritable terre d’accueil de compétitions sportives internationales, la ville qui a été labellisée "Terre d’accueil 2024" investit chaque année 5 millions d’euros dans le sport. "Le sport est essentiel pour la santé de tous. "Nous soutenons la pratique du sport partout et pour tous. C’est un élément fédérateur, de cohésion et de réussite ", a déclaré Éricka Bareigts, maire de Saint-Denis dans le communiqué que nous relayons ci-dessous (Photo: rb/www.imazpress.com)

Badminton, boxe, karaté, natation, cyclisme, rallye auto... de nombreuses disciplines sportives se retrouvent sur le devant de la scène ces prochains mois sur le territoire dionysien. Saint-Denis, labellisée Ville Active et Sportive, accueille plusieurs évènements nationaux, voire internationaux dans ses quartiers.

Saint-Denis a toujours eu cette volonté d’offrir une politique sportive innovante et diversifiée à ses citoyens. Elle est en effet dotée de stades, de complexes sportifs, de piscines, de terrains de jeux et d’autres infrastructures et équipements de qualité permettant l’organisation d’un panel divers de disciplines sportives et ainsi de promouvoir l’inclusion et l’accessibilité pour tous les habitants.

En effet, Saint-Denis a également été labellisée "Terre des jeux 2024". Cela témoigne de la qualité de ses installations sportives, de son engagement envers le sport et de sa capacité à organiser de grands événements internationaux. La multiplication d’évènements sportifs sur notre territoire s’inscrit ainsi dans cette nouvelle dynamique. Par le biais de ce label, Saint-Denis poursuit sa volonté de mettre la pratique sportive "en lèr" à travers le chef-lieu.

Le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale, de santé et de bien-être, et il est essentiel de le rendre accessible à tous les habitants de la Ville, quel que soit son âge.

La tournée des évènements sportifs internationaux a commencé ce début de mois de juillet avec Tokio Cup. Un évènement pour mettre en avant le développement du karaté et les disciplines associées. Plus de 170 combattants ont participé, venus d’ici mais aussi du Japon et d’Australie. Dans le même temps, en tant que "Terre des jeux 2024", Saint-Denis a accueilli à la piscine du Chaudron les Championnats de la Réunion, dernière chance de qualifications pour les Jeux des Îles et les Championnats de France. Le Natation Saint-Denis Réunion, plus gros club de l’île, a remporté plus de 10 titres de championnes et champions de la Réunion lors de ces championnats.

Durant 3 jours, du 6 au 8 juillet, au gymnase de Champ Fleuri, Saint-Denis organise la toute première édition du Trophée des Outre-mer pour que les meilleurs boxeurs et boxeuses puissent s’affronter. L’occasion pour les athlètes de se tester en amont des Jeux des Îles.

Saint-Denis sera cette année encore terre d’accueil pour le TIB (Tournoi International de Badminton). Plus de 50 nations y seront représentées.

Du 22 au 30 juillet au gymnase de Champ Fleuri. Sur la même période, du 27 au 30 juillet, le 54e Tour Auto Rallye de La

Réunion se disputera également du côté du chef-lieu. Au-delà d’être lieu de départ et d’arrivée, cette nouvelle édition annonce le grand retour de la spéciale mythique des Trois Bancs.

Enfin, Saint-Denis possède le plus grand parc sportif de l’outremer et le seul circuit homologué pour le karting et la moto, réouvert l’an dernier après de nombreux travaux de sécurité. Saint-Denis sera également la commune réunionnaise la plus représentée aux Jeux des Îles de l’Océan Indien 2023, avec plus de 200 athlètes, dont une trentaine d’agents de la ville. Ces derniers auront lieu à Madagascar du 25 août au 03 septembre.



Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis :

"Le sport est essentiel pour la santé de tous. Nous sommes attachés à ce que les Dionysien.nes. puissent s’épanouir, se sentir bien et ainsi conjuguer vie privée et vie professionnelle. Nous soutenons donc la pratique du sport partout et pour tous. C’est un élement fédérateur, de cohésion et de réussite. "

Stéphane Mouezy, Directeur des sports :

"Saint-Denis a l’habitude, l’honneur et le plaisir d’organiser ce genre de compétitions internationales. L’ensemble des gymnases de la ville vont notamment être mobilisés pour les Jeux des Îles de l’Océan Indien 2023 afin d’accueillir les différentes disciplines des différentes nations pour leur préparation respective. Les agents de la ville et les équipes en charge de la logistique sont fiers d’œuvrer pour de tels évènements aussi intenses que valorisants."

- Chiffre clés-