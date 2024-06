Saint-Denis : moment de partage entre les footballeuses de l'équipe de France et les jeunes réunionnaises

Ce samedi 15 juin 2024, le Gymnase du Moufia à Saint-Denis a accueilli l’événement Fanm de foot. Les joueuses de l’équipe de France, dont Elisa De Almeida, vainqueure de la Coupe de France avec le PSG cette année et nominée dans l’équipe type féminine aux trophées UNFP, ainsi que Léa Le Garrec, joueuse du FC Fleury 91, ont offert une masterclass exceptionnelle à des jeunes filles de huit clubs de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Les deux footballeuses de haut niveau ont partagé des techniques de dribbles, de passes, des stratégies défensives et des astuces de finition, tout en encourageant les participantes.

L’événement, organisé par le club dionysien AS Bretagne et l’association Mille sourires, comprenait des ateliers interactifs et des moments de partage. Les joueuses ont également signé des autographes, renforçant la solidarité entre générations. Cet événement a mis en lumière le football féminin local et inspiré une nouvelle génération.