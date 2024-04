Saint-Denis : "Mon île.." un nouveau regard sur La Réunion à Château Morange

Le vendredi 10 mai 2024 à 19h, Château Morange (Sait-Denis) diffuse le ciné-concert "Mon île..", une œuvre de Soleïman Badat qui sera jouée pour la première fois avec le groupe Orlando Karate Club. "Ce projet a bénéficié d'une résidence de production à Château Morange et propose au public de découvrir une version de La Réunion hors des sentiers battus et des clichés de carte postale" expliquent les organisateurs dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Château Morange photo Sly imazpress)

Soleïman Badat, artiste aux pratiques multiples, navigue avec aisance entre la vidéo, la musique, la photographie, le graphisme et le dessin.

Son travail artistique explore avec finesse et sensibilité diverses thématiques contemporaines. Des médias à la société de consommation, en passant par l’impact de la mondialisation, il observe notre époque avec un regard critique.

En s’appuyant sur une multitude de sources, qu’elles soient puisées dans les archives en ligne ou dans ses propres collections, il génère des matières premières visuelles et sonores. Ces éléments sont ensuite méticuleusement transformés pour créer des oeuvres suscitant réflexion et émotion chez le public.

Dans "Mon île...", Soleïman Badat propose une expérience originale mêlant musique live et projection vidéo, une immersion dans une Réunion peu connue, loin des images touristiques.

Des vidéos évocatrices, accompagnées d’une musique envoûtante, invitent à explorer les thématiques de l’insularité et de la colonisation de manière subtile.

Initialement proposée en solo, cette nouvelle version du ciné-concert, fruit d’une résidence de production à Château Morange, pôle audiovisuel et cinéma de la SPL Territo’Arts, conçue avec le concours du groupe Orlando Karate Club, promet une dynamique différente. En effet, Soleïman Badat, à la guitare, sera accompagné de Bruno Lacombled (batterie) et Frédérick Banor (basse), les deux autres membres du groupe Orlando Karate Club.

Grâce au soutien de la Région Réunion, de la ville de Saint-Denis, de la SPL Territo’Arts et de l’association LERKA, cette création artistique prendra vie pour la première fois le 10 mai prochain, pour offrir au public une expérience inédite et captivante dans les murs mêmes de Château Morange.

Infos pratiques :



- Date : Vendredi 10 mai à 19h- Durée : 55 min- Âge : Dès 13 ans

Billetterie

- Tarifs : 8€ adhérent / 10€ réduit / 12€ tarif prévente / 15€ tarif sur place

- Billetterie (sous réserve de disponibilité) sur place et en ligne sur le site de Château Morange : www.chateaumorange.re

- Informations et réservations : contact@chateaumorange.re ou 02 62 81 79 17.