Saint-Denis : nouvelles places disponibles pour le plan Seniors en action

Réservé aux plus de 55 ans

De nouvelles places sont disponibles pour certaines activités du plan Seniors en action, organisé par la ville de Saint-Denis, telles que de la mosaïque, de la pétanque, de l'aéroboxe, et bien d'autres. Du mardi 18 au vendredi 28 juin 2024, les plus de 55 ans peuvent s'inscrire les mardis, de 13h à 15h30, et les vendredis, de 8h30 à 11h30, à la Direction des seniors de la mairie annexe de la Providence. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo d'archives : sly/www.imazpress.com)

Il est possible de s'inscrire à maximum deux activités différentes, au prix de 5 euros par activité.

Plus d'informations au 02 62 30 80 64 ou par mail à seniors@saintdenis.re.