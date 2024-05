Saint-Denis : plus de 170 exposants dans le centre-ville pour les Journées commerciales

La 3e édition des journées commerciales auront lieu du lundi 6 mai au samedi 11 mai 2024, dans la partie carré piéton du centre-ville de Saint-Denis. Plus de 170 commerçants et forains seront présents, avec des promotions alléchantes, le long de la rue Maréchal Leclerc. Cette dernière sera interdite à la circulation durant les six jours de manifestation. Pour agrémenter ces journées, des animations et de multiples surprises, seront proposées aux petits comme aux grands, tout au long de cette semaine (Photo : Mairie de Saint-Denis)

Les journées commerciales seront officiellement lancées le lundi 6 mai, dès 10h, sur le carré piéton, en haut de la rue Maréchal Leclerc, au croisement avec la rue de Paris. L’inauguration aura lieu en présence de la Maire de la ville, Ericka Bareigts, et des élus Yassine Mangrolia et Rahianah Valy.

"Cet évènement, à la demande de l’UCD Union des Commerçants Dionysiens, est vivement soutenu par la Ville afin de soutenir les différents acteurs du monde économique. Au-delà de contribuer à l’attractivité de la Ville, les Journées Commerciales permettent de poursuivre la volonté d’hyper-proximité" indique la mairie de Saint-Denis.

La ville permet également aux forains et aux commerçants des rues adjacentes de se joindre aux magasins ancrés dans la rue Maréchal Leclerc.

- Infos pratiques -

Lieu : Tout le long de la rue Maréchal Leclerc, depuis le début de l’angle de la rue Félix Guyon jusqu’au niveau de la rue de Paris. Horaires: 9h à 18h