Ce samedi 27 avril 2024, l'école Municipale de Musique, de Danse et d'Art Dramatique Loulou Pitou de Saint-Denis organise une matinée portes ouvertes. Les enfants de cinq ans et plus, et leurs parents, pourront découvrir les cours de musique, de danse classique et de théâtre proposés par l'école. Les pré-inscriptions auront lieu du lundi 29 avril au vendredi 17 mai. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Fabrice Wislez)