Saint-Denis : prise d'otage sur le téléphérique Papang... pas de panique, ceci n'est qu'un exercice

Ce mercredi 4 septembre 2024, le téléphérique Papang de Saint-Denis est à l'arrêt. Un attentat a eu lieu sur le site de la station Bancoul au Moufia, avec prise d'otages. Ne vous alertez pas. Ceci n'est pas réel. Il s'agit d'un exercice mené par les forces de l'ordre et tous les acteurs impliqués dans la gestion de crises majeures, avec pour thème "attentat-prise-otages". L'objectif étant de tester les chaînes d'alerte et de commandement ainsi que les procédures d'intervention des services de police, de même que les protocoles de prise en charge des victimes et des blessés (Photo sly/www.imazpress.com)

"Ce type d’exercice régulier permet une réaction adéquate en cas d’événement grave pouvant entraîner de nombreuses victimes", indique la Direction territoriale de la Police Nationale de la Réunion, en coordination avec les autres services de l’État.

Cet exercice a pour objectif de tester "la sécurisation des lieux par les primo-intervenants, la chaine d'alerte au titre de la rapidité de mobilisation des moyens, l'organisation du commandement et du partage de l'information, les procédures d'intervention des services de police sur un scénario de tuerie de masse en termes de réactivité et d'opérationnalité, l'intervention de l'Antenne RAID et l'intervention des secours (SDIS et SAMU)" détaillent les autorités.

188 effectifs ont été engagés sur cet exercice qui s'inscrit dans le schéma national d'intervention présenté le 19 avril 2016 par le ministre de l'Intérieur. Trois victimes ont été placées au sol, tandis que les personnels mobilisés tentent d'arrêter l'attaque imaginaire.

Un périmètre de sécurité a été mis en place avec une régulation de la circulation aux abords de la station téléphérique.

La préparation de cet exercice a été effectuée en collaboration avec la mairie de Saint-Denis et ses services techniques, la CINOR, la SODIPARC ainsi que la société d'exploitation du téléphérique ETOIL.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com