Les usagers l'ont sans doute noté, depuis le vendredi 24 novembre 2024, les véhicules particuliers n'ont plus l’accès à la RN2 et à la rue Labourdonnais n'est plus possible en arrivant du front de mer. "Cette voie sera désormais dédiée exclusivement aux bus, garantissant une fluidité et une efficacité accrues" indique le conseil régional dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo photo RB/www.imazpress.com)