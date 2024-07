Saint-Denis : top départ pour les Olympiades seniors

[PHOTOS] 60 équipes et une dizaine d'épreuves

Le coup d'envoi des Olympiades Séniors sur le thème des Jeux olympiques a été donné ce jeudi 11 juillet 2024 au Stade Marc Nasseau de Saint-Denis. Plus de 500 seniors répartis en 60 équipes, vont s'affronter dans une dizaines d'activités variées telles que du handball, puzzle, tir à l'arc, lancer de balle, golf, relais, jeux lontan, tir au but... (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Il n'y a pas d'âge pour s'amuser et faire du sport, nos seniors sont gayar et pleins de vie", indique la ville de Saint-Denis.

"Prendre du temps pour soi, se rencontrer, échanger, partager et ainsi trouver son propre bonheur... L'objectif est de leur ouvrir le champ des possibles afin que tous nos aînés puissent vieillir le plus épanouis possible", souligne la ville de Saint-Denis.

La collectivité qui poursuit sa politique ambitieuse d'amélioration de la qualité de vie de chaque senior dionysien.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com