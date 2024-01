Saint-Denis : toutes écoles ouvertes pour la rentrée

Le cyclone Belal a fait de nombreux dégâts sur son passage. Ce vendredi, à moins d’une semaine, le bilan, bien qu’encore provisoire, s’élève déjà à plus de 13 millions d’euros à Saint-Denis. Plus de 1.000 agents ont été mobilisés pour la remise en état des écoles, et la mobilisation continuera jusqu’à dimanche soir pour que les 75 écoles dionysiennes ouvrent leurs portes pour la rentrée scolaire. Malgré les 23 écoles nécessitant des interventions conséquentes, tous les établissements scolaires seront prêts à accueillir les marmailles ce lundi 22 janvier 2024. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

"La sécurité et le confort des enfants, qui font partis des priorités de l’École du Bonheur, seront garantis. La maternelle de Saint-François restera la seule école encore privée d’électricité" assure la commune.

La restauration sera également assurée dans toutes les écoles. "Cependant, compte tenu du contexte encore fragile, les cantines proposeront des repas simples, mais équilibrés aux petit.e.s écolier.e.s. En effet, le territoire entier est en situation de catastrophe naturelle et nous devrons adapter notre production" précise-t-elle.

Dans l’hypothèse où certains quartiers seraient encore concernés par une eau non-potable, la ville mettra à disposition des bouteilles d’eau pour le repas du midi, "tout en sensibilisant les parents sur la nécessité de mettre une bouteille d’eau dans le sac de leur enfant".

184 contrats PEC viendront s’ajouter aux plus de 1000 agents déjà en poste pour accueillir les enfants à la rentrée.

De plus, 70 Services Civiques, "Ambassadeurs de l’École du Bonheur", feront également leur rentrée pour venir en soutien aux animateurs.trices, essentiellement pendant la pause méridienne.

"Saint-Denis toujours soucieuse de proposer des expériences enrichissantes à nos marmailles pendant la pause méridienne, continuera d’offrir dès la rentrée, un ensemble de plus de 40 activités, artistiques, sportives et de découverte de soi. Avec comme nouveauté à la rentrée, la sensibilisation à la défense animalière, la lutte contre les violences faites aux enfants ou encore le manga, la peinture, danse orientale, maloya et atelier « brick4kids »" annonce la ville.

La Ville de Saint-Denis souhaite "une belle rentrée à tous ses petit.es Dionysien. nes et à leurs parents".

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis : "100% de nos écoles recevront les enfants dès lundi. Donc presque 17 000 écoliers pourront être scolarisés, et c’est une bonne nouvelle. Énormément de petits dégâts ont été relevés, c’est un travail énorme de remise en état pour notre personnel, que je salue, qui a aussi souffert de dégâts chez eux. Quant aux 23 écoles nécessitant de gros travaux, les entreprises interviennent depuis hier pour remettre les établissements sur pied. "