Saint-Denis : un appel d'offres lancé pour les cantines, les producteurs accompagnés dans leurs démarches

Une réunion d'échanges et de rencontres avec les professionnels de l'agroalimentaire était organisée ce mardi 27 août 2024 à la mairie de Saint-Denis, en prévision du renouvellement des marchés pour l'approvisionnement des cantines de la commune. Cette rencontre avait pour objectif d'accompagner les entreprises du territoire dans leurs démarches et faciliter leur participation au nouvel appel d'offres (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Alors que le marché actuel de l'approvisionnement des cantines se termine fin décembre, la ville lance dès ce mois d'août un appel d'offres pour la période 2025-2029. Les producteurs ont été conviés à une réunion d'information pour les accompagner dans leurs démarches.

"Suite aux problématiques de ravitaillement, nous lançons un marché simplifié avec 109 lots contre 209 auparavant, pour aider les entreprises à gérer ça de manière plus fluide" a expliqué Claudette Claine, élue à la délégation de la restauration scolaire.

Contrairement à certaines communes, la ville de Saint-Denis n'a pas de cantine centrale. "Nous avons 63 points de cuisson, où nous embauchons plus de 600 agents. Les plats y sont faits en quantité raisonnable" a-t-elle détaillé. "Nous souhaitons rester sur ce format parce que cuisiner 18.000 repas d'un coup, ça nuirait à leur qualité" a estimé l'élue. Écoutez :

Réunis dans la salle du conseil municipal, les producteurs ont pu assisté à une présentation de la plateforme d'appel d'offres de la ville, que tous ne connaissaient pas. La Chambre d'agriculture et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat étaient présentes et les accompagneront dans les mois à venir dans leurs démarches.

"Nous allons les conseiller sur les démarches administratives car c'est un marché qui est codifié, mais aussi les accompagner pour casser les freins qu'ils se mettent en pensant que ces marchés de collectivités ne leur sont pas accessibles" a expliqué Eric Lucas, responsable de la cellule de diversification végétale de la Chambre d'agriculture.

"La Chambre les encourage à aller sur ces types de marchés parce que ça permet de planifier ses productions et d'avoir un revenu régulier sur l'année" a-t-il ajouté.

La Chambre "se tient à la disposition des agriculteurs qui veulent répondre à ce type de marché". "On les accompagne aussi sur l'aspect numérique et le dossier technique pour les aider à mettre en valeur leur production" détaille Eric Lucas.

Chaque année, l'approvisionnement des cantines de la commune revient à environ 8 millions d'euros pour 18.000 enfants. Les producteurs sélectionnés à l'issue de l'appel d'offres fourniront toutes les cantines de la ville jusqu'en 2029.

