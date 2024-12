Saint-Denis : un budget primitif de 344,5 millions d’euros pour 2025

Le Conseil municipal du 6 décembre 2024 a voté un budget primitif de 344,5 millions d’euros pour 2025. Un budget en faveur "de la jeunesse, du sport, des associations et du cadre de vie des Dionysien.ne.s". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'archive www.imazpress.com)

Le budget primitif 2025 s’élève à 344,5 millions d’euros. Il est réparti entre 87,5 millions pour l’investissement - soit une progression de 4 millions d’euros par rapport au budget primitif 2024 -, et 221,6 millions pour la section de fonctionnement pour couvrir les dépenses courantes de la collectivité. Ce budget 2025 reste réaliste et courageux dans un contexte incertain, grâce aux efforts de bonne gestion réalisés par l'équipe municipale depuis 2020.

Ainsi, pour cette année 2025, les équipements sportifs et les écoles occuperont une place prépondérante avec près de 13 millions d’euros, sur l’ensemble des 87,5 millions d’euros que comptera, cette année, le budget d’investissement.

Du côté des grands projets urbains, il s’agira de continuer des travaux liés à Dionyparks, PRUNEL, RUCH et à la rénovation de l’ancien Hôtel de Ville et des Mairies annexes.

En section de fonctionnement, les charges générales augmenteront de 2,5 % en raison de l’inflation et de la mise en service de nouveaux équipements. Malgré ces contraintes économiques, les taux d’impôts locaux resteront inchangés en 2025, conformément aux engagements pris en début de mandat. Pour rappel, les impôts n'ont pas augmenté à Saint-Denis depuis 2017.

En sommes, ce budget primitif reflète l’engagement de Saint-Denis à maintenir ses priorités sociales et environnementales tout en adaptant ses ressources aux réalités économiques.

• Education

- École Ruisseau Blanc : un hommage à Gérard Lauret -

Le Conseil municipal a approuvé l’appellation de l’école élémentaire Ruisseau Blanc située à La Montagne. L’établissement scolaire portera désormais le nom de Gérard Lauret, en hommage à l’ancien directeur, conseiller municipal et président d’association. Il a marqué l’éducation et la solidarité à Saint-Denis et à La Montagne entre les années 1960 et 1993, et s’est illustré pour son engagement en faveur de la réussite scolaire et éducative des enfants.



- Bourses de voyages : encourager davantage la mobilité des jeunes -

Dans le cadre du Plan Ambition Jeunesse, la Ville de Saint-Denis poursuit son dispositif solidaire d’attribution de Bourses de voyages, destiné aux jeunes de 6 à 30 ans. Depuis son lancement, pas moins de 50 pays ont été visités par les jeunes Dionysien.ne.s. Ce programme facilite la réalisation de projets culturels, sportifs, éducatifs ou économiques, en rompant avec l’insularité, en favorisant l’échange culturel et en encourageant la découverte du monde. Ainsi, 191 jeunes bénéficieront de 90 000 € pour financer leurs projets de voyage en 2025.

• Ville durable

- Objectif zéro artificialisation nette (ZAN)

Dans le cadre de la loi « Climat et résilience », Saint-Denis a présenté son premier rapport sur l’artificialisation des sols. Le ZAN vise à restaurer l’équilibre entre les zones urbaines et les écosystèmes naturels pour mieux protéger la biodiversité, répondre aux enjeux climatiques et, surtout, garantir un cadre de vie sain et durable pour les habitant.e.s de Saint-Denis.

Entre 2011 et 2022, 298 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été urbanisés sur Saint-Denis, principalement pour répondre aux besoins en logements.

Pour accompagner cette transition, la Ville a engagé une révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Une étude sur la densification urbaine sera menée en 2025 pour préserver les espaces naturels et limiter l’étalement urbain. Saint-Denis, Ville Jardin, cherche ainsi à conjuguer le développement urbain avec une revalorisation des espaces verts et naturels.

- Un parc paysager au Chaudron dans le cadre du projet RUCH

La Ville de Saint-Denis continue la transformation de ses quartiers, comme celui du Chaudron, avec la création d’un parc paysager sur l’îlot Flamboyants ; un projet majeur du Renouvellement Urbain du Chaudron (RUCH). Pour rappel, dans le cadre de ce dernier, la ville de Saint-Denis entend faire du Chaudron le premier éco-quartier du chef-lieu. Le tout, en réinventant ce dernier dans une logique de proximité et de bien-être. C’est pourquoi, ce futur espace vert, soutenu par une subvention de 800 000 € via le Fonds vert, nécessitera l’acquisition de 1,2 hectare de terrain actuellement détenu par la SIDR.

Une fois réalisé, cet espace de détente deviendra un véritable lieu de vie pour les habitant.e.s, propice à la rencontre, au partage et à la reconquête de l’espace urbain. En proposant un cadre naturel et convivial au cœur du Chaudron, la Ville ambitionne de renforcer la qualité de vie et le lien social, tout en réaffirmant son engagement pour un développement durable et inclusif.

- Des accompagnements personnalisés sur les questions de logement, de construction et d'architecture

La Ville de Saint-Denis a renouvelé sa convention avec l’Agence départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL), visant à fournir aux habitants une information complète sur le logement et l’habitat. Un conseiller-juriste interviendra pour répondre aux besoins des particuliers sur des thématiques variées tels que les aides et financements (subventions, prêts immobiliers), les baux, loyers et réparations locatives, l'urbanisme et fiscalité locale et enfin, sur les affaires de copropriété et de maîtrise de l’énergie. Ces permanences régulières, qui représenteront 228 demi-journées de travail en mairie, seront assurées tout au long de l’année 2025.

Dans le même élan, et pour sensibiliser les Dionysien.ne.s aux enjeux d’architecture et de cadre de vie, Saint-Denis, Ville écologique et durable, a signé une convention avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). Un architecte conseil sera mobilisé une fois par semaine pour guider les particuliers dans leurs projets de construction ou d’aménagement, en garantissant leur qualité architecturale et leur intégration harmonieuse dans l’environnement. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de promotion de la durabilité et d’amélioration du cadre de vie de tous les habitants.

• Sport et associations

La Ville a mis en place une convention de trois ans avec l’Office municipal des sports (OMS), prévoyant un soutien annuel de 95 000 €. L’OMS développera des actions reconnues par le label Maison Sport Santé, notamment pour accompagner les habitant.e.s dans une pratique sportive bénéfique pour leur santé et leur bien-être.

Pour la période 2024-2026, le club de volley-ball SDOVBR recevra une subvention annuelle de 85 000 €. Ce partenariat avec la Ville permettra de développer la pratique du volley-ball indoor et beach pour tous les Dionysien.ne.s, de favoriser les entraînements et compétitions tout au long de la semaine et enfin, facilitera la formation sportive des jeunes et des cadres techniques locaux.

De son côté, le Saint-Denis FC, acteur majeur de la formation sportive et de l’inclusion sociale par le football, bénéficiera d’une subvention annuelle de 300 000 € pour 2024-2026. Il s’agira d’accompagner l’accueil sans sélection des joueurs dès l’âge de 6 ans, de transmettre les valeurs de respect, politesse et fair-play, et de favoriser l’épanouissement des jeunes par une éducation sportive adaptée.

Enfin, à travers la convention signée avec la Ville, le BCD poursuivra son rôle clé dans la promotion du basket-ball avec une subvention annuelle de 55 000 € pour trois ans. Cette convention permettra la participation à des compétitions régionales et nationales, l’organisation de tournois et d’événements sportifs ainsi que la formation des cadres techniques et l’épanouissement social des pratiquants.

- Un partenariat renforcé avec la FEDEP

Une convention triennale a été établie avec la Fédération dionysienne d’éducation populaire (FEDEP), avec une subvention annuelle de 1 143 000 €. La FEDEP animera six espaces « jeunesse famille » dans des quartiers prioritaires, en développant des actions pour renforcer l’autonomie, la citoyenneté et le vivre-ensemble.

- Un soutien global aux associations locales

La Ville de Saint-Denis attribue des subventions aux associations dionysiennes pour soutenir des projets culturels, sportifs, sociaux, éducatifs, de jeunesse et d’insertion. En 2024, 626 930 € restés à répartir ont été alloués lors de ce Conseil à des associations. À titre d'exemple, le Centre d’Animation Socio-Éducatif Bois de Nèfles a bénéficié d’une nouvelle subvention de 35 000 €, l’association Développement-Santé-Éducation de l’Océan Indien, a été à nouveau accompagné à hauteur de 2 000 €, ou encore l’Association Locale d’Insertion par l’Économie (ALIE), qui a bénéficié d’un montant supplémentaire de 541 730 €.

Pour 2025, une enveloppe de 25,6 millions d’euros a été attribuée à des associations. Parmi celles-ci, le Label Frer2son recevra une subvention de 17 000 € pour la conception de projets culturels et des actions de médiation sociale, tandis que l’Union des Commerçants Dionysiens (UCD) bénéficiera de 40 000 € pour l’animation du centre-ville, par exemple.