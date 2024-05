Le mercredi 15 mai de 8h30 à 12h dans la salle du conseil municipal, la Ville de Saint-Denis organise le forum Escal’Alternance, en partenariat avec France Travail et la Mission locale nord. L'objectif est de permettre aux jeunes de trouver leur formation et leur entreprise en alternance. L’occasion pour les jeunes de rencontrer les partenaires de la formation et de découvrir plus de 100 postes disponibles en alternance (Photo d'illustration www.imazpress.com)