Saint-Denis : un succès pour la première de La matinée de la parentalité

Le mercredi 19 juin 2024, la ville de Saint-Denis et ses partenaires ont organisé pour la première fois, La matinée de la parentalité, avec plus de 30 activités gratuites. L'événement a laissé place au succès, avec des moments de partage, d’apprentissage et de joie. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

Pendant toute une matinée, des ateliers parents-enfants ont été mis en place au niveau de la mairie de Bois de Nèfles, sans oublier tout un panel d’activités gratuites. Placées sous le signe du partage, des échanges et du bonheur, de nombreuses activités ont été au rendez-vous :

•⁠ ⁠Baptême de vélo couché, halfbike, modélisme,

•⁠ ⁠Découverte et initiation à l’art du cirque,

•⁠ ⁠Chasse aux trésors,

•⁠ ⁠Jeux en bois,

•⁠ ⁠Ateliers de jeux de société,

•⁠ ⁠Ateliers récréatifs : lecture d’histoires, création de contes, fabrication de marionnettes des émotions,

•⁠ ⁠Atelier de jardinage,

•⁠ ⁠Digi Sports (...).

Sans oublier le café des parents qui remporte un franc succès pour favoriser les échanges et les nouvelles rencontres. Tout comme le stand d’information avec la participation des sapeurs-pompiers, de l’association DYS semblable, le LEAP et Citalis.

Consacrée à la famille, cette matinée restera gravée dans les mémoires des enfants et des parents, venus en nombre sur Bois de Nèfles.

Restez connectés pour plus d'activités et de moments de partage à venir.