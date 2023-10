Saint-Denis : un village mobile pour favoriser l'accès aux droits

Semaine de la fraternité et des solidarités

À l’occasion de la Semaine de la Fraternité et des Solidarités du 9 au 13 octobre 2023, la ville de Saint-Denis installe un Village mobile d’accès aux droits, chaque jour, dans un des quartiers de la ville (Photo www.imazpress.com)

"Discrimination, pauvreté, inégalité, idées reçues… Saint-Denis, ville fraternelle et d’hyperproximité, tend à déployer une politique de solidarité collective sur l’ensemble de son territoire" souligne la commune, alors que 36% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 100 000 sont touchés par le mal logement ou l’absence totale de logement.

Faire que chaque Dionysien.ne ait les mêmes accès aux droits, quel que soit leur âge ou leur situation sociale, est donc devenue une des priorités de la mandature.

Retrouvez le programme :