Saint-Denis : une aide financière pour le permis de conduire en contre-partie d’une action citoyenne

La ville de Saint-Denis et son Centre communal d’action sociale (CCAS) mettent en place une aide de financement du permis de conduire B d’une valeur de 1.000 euros destinée aux jeunes Dionysien.nes en contre-partie d’une action citoyenne. Il faut cependant respecter certains critères : avoir entre 18 et 26 ans, être demandeur d'emploi... (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Cette mesure vise à encourager leur implication dans la vie citoyenne, ce qui favorise l’évolution des territoires, renforce la solidarité et le sens de l’intérêt général, tout en soutenant et valorisant le tissu associatif" souligne la commune.

• Qui peut en bénéficier ?



- Être âgé.e de 18 à 26 ans à la date du dépôt du dossier de candidature ;

- Être domicilié.e à Saint-Denis depuis plus de 1 an ;

- Être demandeur.euse d’emploi ;

- Avoir obtenu le code de la route depuis moins de 3 mois ou être bénéficiaire du BRSA ;

- Construire un projet bénévole avec une association (100 heures) ;

- Se présenter au permis de conduire pour la première fois.

Pour s'inscrire, il faut télécharger et complèter le dossier de candidature.



• Liste des pièces à joindre obligatoirement

- Une copie recto-verso de la carte d’identité ;

- Un justificatif d’inscription en tant que demandeur d’emploi

- Un justificatif de réussite au code de la route de moins de 3 mois à la date de demande ou une attestation justifiant le statut de BRSA

- 2 justificatifs de domicile (eau, électricité ou téléphone fixe) : 1 de l’année précédente et 1 de moins de 3 mois - si vous êtes fiscalement indépendant ou un justificatif de domicile des parents (attestation manuscrite et facture edf, eau, téléphone fixe).

Et enfin motiver son projet. Une lettre de motivation pour expliquer son projet et la nécessité d’obtenir son permis de conduire doit en effet être tramsmise à la mairie.



Le dossier de candidature et les pièces justificatives devront être transmis par mail à l’adresse suivante, permiscitoyen@saintdenis.re ou au secrétariat de la commission permanente du CCAS de Saint-Denis (81 bis Rue Félix Guyon, Saint-Denis 97400, La Réunion).