Saint-Denis : une cinquantaine d'activités au choix pour "Seniors en action"

"Vous avez plus de 55 ans ? Vous souhaitez garder la forme ? Pour seulement 5 euros par an, profitez d'une activité physique, intellectuelle ou manuelle" indique la mairie de Saint-Denis. Aquagym, bricolage, poterie, sophrologie, yoga, tennis de table... plus de 55 activités de loisirs sont proposées. Les inscriptions sont ouvertes à la Nordev du mardi 13 février au jeudi 15 février de 8h à 16h et le vendredi 16 février de 8h à 12h (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Du mardi 20 février au jeudi 22 février de 9h à 15h, les inscriptions dans certaines mairies écartées se dérouleront comme suit :

- mardi 20 février · mairie Annexe de la Bretagne

- mercredi 21 février · mairie Annexe de la Montagne 8e et 15e

- jeudi 22 février· Mairie Annexe de Saint-François et du Brûlé

Pièces à présenter lors de l'inscription : pièce d’identité et justificatif d’adresse (attestation d’assurance responsabilité civile ou facture d’eau / EDF). "Les dossiers incomplets ne pourront pas être enregistrés" prévient la mairie.

Tarif : 5 euros par activité dans la limite de deu activités par an. Les activités débuteront le lundi 26 février

Plus d'informations ici

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com