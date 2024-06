Saint-Denis : une cinquantaine de rapports examinés au conseil municipal

Le 3e conseil municipal de l'année de la ville de Saint-Denis s'est tenu ce samedi 22 juin 2024, présidée par la maire Ericka Bareigts. Les élus ont examiné une cinquantaine de rapports centrés sur le bonheur, le bien-être, le développement durable et la jeunesse. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

Dionypark, imaginé par des enfants et voté par les habitants, transformera 3 hectares en une forêt urbaine avec une vouve de 25 mètres, une tyrolienne, et une passerelle d’un kilomètre. Les travaux débuteront début 2025 pour offrir cascades, toboggans, et espaces de jeux variés.

Avec 47 % de sa population ayant moins de 30 ans, Saint-Denis se concentre aussi sur le Plan Ambition Jeunesse, offrant des dispositifs comme le bus gratuit, la bourse de voyage, et le Pass permis.

La troisième édition du Budget Participatif a permis la réalisation de 26 projets avec une enveloppe de 10 millions d’euros. La gestion financière efficace permet de maintenir un budget équilibré sans augmenter les impôts depuis 2017.

