Saint-Denis : une collégienne violemment agressée, plusieurs personnes interpellées

Ce lundi 3 juin 2024, une jeune collégienne a été victime d'une agression violente en rentrant chez elle, annonce la mairie. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées dans le cadre de l'enquête, grâce à la présence de caméras de surveillance aux abords de l'établissement. Ericka Bareigts "condamne fermement ces comportements qui portent atteinte au vivre ensemble que nous chérissons à la Réunion" et apporte son soutien à la victime (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

"Depuis le Groupement de partenariat opérationnel qui s'est tenu sur Montgaillard réunissant la Police nationale, les services de la ville et leurs partenaires, une caméra a été positionnée aux abords du collège afin de lutter contre les incivilités. Les vidéos capturées par cette caméra apporteront évidement leur concours à l'enquête en cours" détaille la commune.



Les services de la ville et en particulier la police municipale "travaillent de manière resserrée avec la police nationale afin de garantir la sécurité des abords du collège et de l’ensemble des établissements scolaires de la ville". "Quotidiennement, des équipes de médiateurs effectuent des rondes tout au long de l’année scolaire. Elles seront intensifiées" annonce-t-elle.