Saint-Denis : une conférence des mamans pour sensibiliser à l'acceptation de son enfant LGBT

Ce mardi 8 octobre 2024, s'est tenue la conférence des mamans à l'Université de La Réunion organisée par l'association Pilon. Le principe est simple : réunir plusieurs mamans dont les enfants sont LGBT (lesbiennes, gay, bi ou trans) et leur faire parler de leur vécu, de l'acceptation, du regard des autres, dans le but de sensibiliser d'autres parents et donner espoir aux jeunes qui n'osent pas encore aborder cette thématique avec leurs parents. Il s'agit de la toute première conférence de ce genre sur le territoire réunionnais. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

À l'occasion, une soixantaine de personnes s'étaient déplacées pour écouter les mamans prendre la parole. L'élue régionale, Lorraine Nativel a tenue à être présente pour soutenir l'événement et représenter la Région Réunion. La Ville de St Denis était représentée par l'élu Guillaume Kichenama, parrain de l'association Pilon.

C'était l'occasion d'avoir un autre point de vue que l'on entend encore trop rarement, celui des parents et tout particulièrement celui de la maman. Tout le long de la conférence, les témoignages et anecdotes ont permis au public de mieux comprendre le chemin d'acceptation des parents, les peines, les difficultés éprouvées et les aides qui ont été nécessaires pour comprendre et accepter leurs enfants.

Des moments de rires, de complicité et d'émotion se sont succédés toute la soirée entre les mamans intervenantes et le public.

Pour les organisateurs, Alexandre Ganova et Jérôme Pierre-Louis, membres de l'association Pilon, il était important d'offrir aux mamans un espace d'expression et de partage.

Ils souhaitent continuer à multiplier ce genre d'actions et initiatives à travers d'autres événements.

À La Réunion, le regard des gens, les attentes et la pression familiale ainsi que les spécificités religieuses peuvent être un frein à l'acceptation de la différence de son enfant. Pour autant, deux des mamans présentes ont insisté sur l'aide et le soutien qu'elles ont su trouver dans leur religion respective. Insistant avant tout sur l'amour des uns et des autres, du non jugement et de l'intérêt primordial de propager l'amour autour de soi.