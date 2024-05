Saint-Denis : une conférence sur le thème "L’archipel des Comores si proche si méconnu"

Dans le cadre des 40 ans de l’Association Musulmane de la Réunion (AMR), la ville de Saint-Denis accueille la conférence de Sultan Chouzour, anthropoloque et ambassadeur des Comores auprès des Nations Unies à Genève. Elle se tiendra le vendredi 24 mai 2024 au Grand Salon de l’ancien Hôtel de Ville, de 18h à 19h.

Sultan Chouzour est né aux Comores en 1950. Il a soutenu une thèse d’anthropologie à l’INALCO en 1989. Parallèlement à ses recherches en anthropologie, il a occupé diverses responsabilités au ministère de l’éducation nationale et des Affaires étrangères de son pays. Il est actuellement Ambassadeur et Représentant Permanent des Comores auprès de l’ONU et des autres organisations internationales à Genève.