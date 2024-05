Saint-Denis : une journée d'inclusion et de formation autour d'un riz chauffé

À l'occasion de la première édition de Ri Sové d'avril 2024, les dionysiens et dionysiennes ont pu s'informer sur l'inclusion et la formation autour d'un riz chauffé. La Ville, la Mission Locale Nord, France Travail et la SIDR ont permis aux participants de s’orienter dans un moment de convivialité dans le cadre de Prunel (le Projet de Renouvellement Urbain du Nord-Est Littoral). Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

Depuis 2015, Prunel a été initié afin de réhabiliter trois quartiers phares du chef-lieu. Le projet vise à transformer les quartiers sur 65 hectares, avec des axes sur l'habitat, le cadre de vie et l'économie.

Lire plus - Saint-Denis : 228 millions d'euros pour la réhabilitation des trois quartiers