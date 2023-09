Saint-Denis : une journée de mobilisation contre la mucoviscidose

La mucoviscidose est une des maladies rares les plus connues. C’est plus de 7500 personnes qui sont touchés par cette maladie, dont 150 enfants à La Réunion. Notre territoire fait partie des départements les plus touchés. Les Virades de l’espoir (Vaincre la Mucoviscidose) arrive pour la première fois à Saint-Denis avec la journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose, ce dimanche 24 septembre 2023 au Barachois (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Retrouvez le programme complet de cette journée ici.

"Saint-Denis, ville Fraternelle et soucieuse de la santé de ses habitants met un point d’honneur à mener et soutenir des actions de prévention des maladies et de sensibilisation" écrit la commune.