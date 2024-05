Saint-Denis : une journée dédiée aux luttes contre les discriminations à l'école Jean Baptiste Bossard

La Direction de l'Intégration, du Handicap, de l'Egalité et des Luttes contre les Discriminations a sensibilisé les enfants des écoles de la ville aux divers handicaps. Cette fois, les parents se sont mobilisés lors d'un "Kafé Parents" à l'école Jean Baptiste Bossard.

Kévin R., jeune autiste, a partagé son expérience scolaire et professionnelle lors de cette première intervention pour la Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme.

L'association EPA a abordé le harcèlement scolaire : ses caractéristiques, signes et moyens de prévention, lors de la deuxième partie.

Mme Damour, directrice de l'établissement, et l'équipe pédagogique ont rappelé le protocole à suivre en cas de harcèlement et répondu aux questions des parents, aux côtés des intervenants.

Pendant ce temps, les enfants ont participé à un atelier spécialement organisé pour eux.