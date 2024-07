Saint-Denis : une journée pour l'insertion des jeunes et soutenir les sans abris

Ce mercredi 17 juillet 2024, la Ville de Saint-Denis a organisé une journée d’animation à Dionypark pour favoriser la cohésion sociale et l'insertion des jeunes, mais aussi apporter un soutien aux sans abris par le biais de repas et de soins esthétiques. Un tournoi de sport et des ateliers d'insertion sociale et professionnelle ont été proposés aux jeunes. Ces derniers ont pu se dépenser tout en s'informant sur leur avenir et en rencontrant des professionnels. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : mairie de Saint-Denis)

Pour clôturer cette journée, 6 médiateurs du quartier ont obtenu leur diplôme pour mieux résoudre les conflits et gérer les crises.