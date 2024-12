Saint-Denis : une résidence de 50 logements pour seniors au Bas de la Rivière

Ce mardi 17 décembre 2024, la Semader et la ville de Saint-Denis ont inauguré Velours Blanc, une résidence seniors de 50 logements sociaux (LLS) composée de 46 T2, 2 T1 et 2 T3. Elle accueille majoritairement des personnes seules de plus de 60 ans. Elle est située dans le quartier du Bas de la Rivière, avec des commerces et des écoles juste à côté. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Semader)

Cette inauguration a permis la visite de la résidence et de rencontrer les résidents dans leurs logements.

Ces derniers offrent une surface habitable d’environ 50 m2, prolongée par une varangue de 9 à 14 m2. Au cœur de la résidence, un îlot de fraîcheur ainsi qu’un boulodrome ont été aménagés ; ils favorisent le partage et les échanges entre les résidents.

La convivialité a été le fil conducteur de cet évènement avec la mise en place d’activités attendues par les seniors :

- Initiation à la pétanque sur le boulodrome aménagé au cœur de la résidence

- Atelier de bien-être (massage, coiffure, manucure)

- Atelier numérique avec la SCOPAD (Coopérative d’Aide à Domicile) et les jeunes en mission de Service Civique Solidarité Seniors dédiés à Velours Blanc

La livraison de cette résidence marque aussi la mise en place de notre première mission de Service Civique Solidarité Seniors.

Le vieillissement de la population créé de nouveaux défis pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées. Le

développement de l’engagement volontaire des jeunes générations auprès de nos aînés est l’une des solutions à développer pour lutter contre ce phénomène et accompagner le bien vieillir de la population. Le déploiement des missions de Service Civique Solidarité Seniors dans les résidences de la Semader est une initiative inédite et une première chez les bailleurs sociaux de l’île.

En partenariat avec l’AND-SC2S et la SCOPAD, 20 jeunes volontaires sont déployés pendant 8 mois sur 37 de nos résidences. Leurs missions sont de créer du lien et de la convivialité dans les résidences, de créé des espaces d’échanges, de mettre en place des animations collectives...

Sur Velours Blanc, un binôme de jeunes volontaires a rencontré les nouveaux résidents seniors pour faire connaissance et les interroger sur leurs attentes en termes d’activités. Ce binôme est dédié à cette résidence sur laquelle il est présent 25h par semaine.

Les bénéfices sont multiples : pour les gramounes, il s’agit de leur amener du lien social et de la convivialité à domicile ou lors d’activités en extérieur. Pour les volontaires, il s’agit d’acquérir des compétences sociales et professionnelles avec des missions accessibles à tous les jeunes, quelques soient leur profil ou leur niveau d’étude.

Pour rappel, en 2023, l'Insee comptabilisait 181.000 Réunionnais âgés de plus de 60 ans : c'est 20% de la population. Et en 2050, cette tranche d'âge représentera 26% des Réunionnais. Le nombre de gramounes de 75 ans ou plus sera multiplié par trois. Les seniors de 60 ans ou plus seraient alors aussi nombreux que les moins de 20 ans.

Anne Sery, directrice générale de la Semader, a rappelé durant cette inauguration "que la Semader loge aujourd’hui dans son parc 20% de personnes seniors et qu’adapter ses logements aux besoins de ses résidents est bien sûr essentiel mais ce n’est pas suffisant. Il est tout aussi important de renforcer la cohésion sociale dans chacune de nos résidences seniors pour favoriser le maintien à domicile des personnes le plus longtemps possible.

Ericka Bareigts, Maire de la commune de Saint-Denis : "il y a de plus en plus de demandes de logements sur le territoire, même si la Ville de Saint-Denis est l’une des villes les plus solidaires de La Réunion, avec un taux de 38% de logements sociaux. Seules 8 communes sur 24 respectent cette obligation légale, et nous, plus encore. Habiter quelque part, ce n’est pas seulement habiter dans un cube. C’est poser ses valises et sa famille, c’est poser son présent et construire son avenir. On défend cette idée-là, également pour les seniors. Il ne faut pas oublier que vieillir est une chance, à condition de bien vieillir. Ce qu’on est en train de faire avec ces résidences seniors est magnifique."

Depuis 2020, un peu plus de 150 logements adaptés aux seniors ont été livrés à Saint-Denis, favorisant ainsi la qualité de vie des gramounes dionysiens.