Saint-Denis : une soirée pour la fête nationale malgache

En écho à la fête nationale malgache, la Cité des arts organise le samedi 29 juin 2024 à 20h, une soirée consacrée à la musique vivante de Madagascar. Les artistes Rajery, Robin et Arashkha feront voyager le public au cœur des sonorités malgaches et bien au-delà. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Le samedi 29 juin, la Cité des arts confie la scène du Palaxa aux musiciens Rajery, Robin et Arashkha pour la soirée "Fety gasy".

- Robin, porte parole du métissage musical -

En première partie du concert, la Cité des arts aura le plaisir d’accueillir Robin, artiste réunionnais spécialisé dans le mélange des genres musicaux. Accompagné de musiciens originaires de Madagascar, sa musique navigue entre maloya, folk pop, et influences africaines, avec évidemment une influence malgache.

Ses textes touchants et son style unique incarnent un espoir joliment enfantin et une rencontre des genres qui ne laissent personne indifférent.

- Rajery, virtuose du valiha (intrusment) et gardien de la tradition -

Rajery, auteur-compositeur, se distingue depuis plus de 40 ans par sa virtuosité au valiha,instrument traditionnel malgache en bambou de forme tubulaire, véritable emblème artistique du pays.

Sa musique prend ses racines dans la "Mozika miaina" (musique vivante) et reprend les traditions et le folklore de la grande île ainsi que des inspirations des voyages et rencontres de Rajery. Lors de la soirée Fety gasy, il sera accompagné d’un orchestre pour faire danser le public et lui offrir une expérience musicale inoubliable.

- Arashkha, musicien-voyageur envoûtant -

Fety gasy se clôturera par le set enflammé du talentueux compositeur, producteur et interprète Arash Khalatbari, dit Arashkha.

- Infos pratiques -

- Tarifs : 10 euros adhérent / 12 euros réduit / 14 euros prévente / 17 euros sur place

- Événement tout public

- Informations complémentaires : citedesarts.re ou 02 62 92 09 90

- Billetterie sur place (sous réserve de disponibilité) et en ligne sur le site de la Cité des arts