Saint-Denis vibre au rythme du Hip-Hop ce samedi

La ville de Saint-Denis organise ce samedi 27 juillet 2024 une scène dynamique où les jeunes pourront exprimer leur créativité et leur passion pour le hip-hop, au Château Morange de Saint-Denis de 14h à 18h. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ces dernières années, le mouvement Hip-Hop connaît un véritable essor à La Réunion. De plus en plus d'enfants et de jeunes s'y intéressent, et notre île est devenue un véritable vivier de talents reconnus à l'international.

- Battle The North Kingz -

5 vs 5 Break - 1 000 € Money Prize

Smoke All The Guys All Style - 300 € Money Prize (Format "seven to smoke")

Avec la participation de jurys prestigieux : Stan Break, Hold-up Crew, Dayos Rokk et Anne So Rc Forzesound

Ne manquez pas cette grande compétition et venez soutenir les talents qui participeront. Une occasion parfaite pour (re)découvrir la culture urbaine et ses artisans locaux. Rendez-vous ce samedi !