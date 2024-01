Saint-Dens : visa pour de nouveaux horizons à la Cité des Arts et à Château Morange

Les six prochains mois s’annoncent éclectiques et dynamiques du côté de la SPL Territo’Arts. À travers sa programmation, le public est invité à explorer de nouveaux univers créatifs afin que de spectacle en concert, d’exposition en projection, chacun crée son excursion artistique personnalisée et en découvre un peu plus sur lui-même, les autres et le monde qui l’entoure. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Pour sa rentrée 2024, la SPL Territo’Arts déroule pas moins de 29 propositions tout public à la Cité des Arts et 28 à Château Morange pour embarquer le public dans un véritable périple artistique qui transcende les frontières géographiques et les genres, où chaque œuvre est une escale dans le voyage culturel de chacun.

En musique, la saison s’ouvre le 2 février avec l’opéra jazz Rose et Rose, puis pêle-mêle : les 10 ans de Wizdom et la musique réunionnaise revisitée par un ensemble classique lors de Maloya Orchestra en février ; le passage du Rishofé Akoustik Kréol (RAK) et la date de Sly Johnson (ancien membre fondateur du Saïan Supa Crew) en mars ; la soirée all-star du Jazz club de La Réunion, et les 30 ans de Ti Rat et Rouge Reggae en avril ; la rencontre musicale entre la Bretagne et La Réunion du Breizh Kabar en mai ; et la soirée Fety Gasy de juin, en écho à la fête nationale malgache.

Pour ce qui est du spectacle vivant, le renforcement des partenariats avec le festival Komidi et le CDNOI, associé à des productions ayant fait leurs preuves aux Molière ou au festival d’Avignon annoncent des moments de théâtre exceptionnels entre mars et mai (“Koulounisation” de la compagnie Habemus Papam, “Le secret des ombres” de la compagnie Les Poulbots, “Tant qu’il y aura des coquelicots...” de la compagnie He Psst…).

Le cirque contemporain et la danse seront représentés par une adaptation du “Lac des cygnes” de Tchaïkovski et à noter le retour de La Nuit de l’impro pour deux soirées pleines de surprises. Côté arts visuels, à ne pas manquer le 23 mars, un temps fort autour de la bande dessinée en partenariat avec Le Cri du Margouillat et l’association Ravine des Roques, puis un double vernissage des expositions individuelles de Masami et Stéphanie Lebon, couplé au retour de Cité By Night le 15 juin.

À Château Morange, en parallèle de Mon P’ti Ciné ou Cinemawon, février marquera le lancement des Toiles du mercredi, des projections de courts-métrages à destination des adolescents, les rendez-vous Check Ton Ciné en mars et en juin et une carte blanche en avril. Soleïman Badat présentera pour la première fois, dans sa version définitive, le ciné-concert intitulé “Mon île” en mai, Également nouvelles cette saison, deux conférences imagées tout public seront organisées.

Du côté des festivals, La Fête du Court sera de retour en mars, puis le mois de mai amènera Cinémarmailles et sa déclinaison pour le très jeune public Ciné Baba, ainsi que le festival du film italien.

Ainsi, "en se promenant d’un genre à l’autre, c’est le champ des possibles qui s’élargit. À ce titre, l’inclusion, et ce qu’elle implique en termes de prise en compte des droits culturels et d’adaptation aux spécificités de chaque public, est la valeur phare de la stratégie 2024", indique pour sa part la SPL Territo’Arts qui milite plus que jamais pour une culture plus sociale et inclusive.

• L’aventure Démos Nord Réunion se poursuit…

Démos est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Dans une cohérence pédagogique et artistique globale, il propose depuis 2016 un apprentissage de la musique classique à des enfants de 7 à 12 ans habitant dans des quartiers relevant de la "Politique de la Ville" ou dans des zones rurales éloignées des lieux de pratique, ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales et culturelles, d'un accès facile à cette pratique dans les institutions existantes.

L’année 2023 venant clôturer la 2e phase débutée en 2019 (la première phase s’étalait de 2016 à 2019), a été incomparable dans l’histoire de Démos Nord Réunion : tournée à La Réunion et à l’île Maurice, mise en place d’une troisième cohorte de 105 enfants et lancement d’un orchestre Démos avancé de 45 jeunes…

Suite à ces succès consécutifs, l’attachement et l’engagement de la Cité des Arts vis-à-vis de ce projet demeure avec un troisième Orchestre Démos Nord Réunion qui a vu le jour en octobre dernier pour deux ans, sous la direction de la cheffe d'orchestre Marthe Tovar-Rigaud.

En 2024, les jeunes musiciens présenteront “Habiter”, un spectacle autour de l’écologie relationnelle en partenariat avec le groupe Salangane et la Compagnie Véronique Asencio que le public pourra découvrir à la Cité des Arts le dimanche 30 juin à 15h et 18h et au Téat Plein Air de Saint-Gilles le mercredi 3 juillet à 19h.

• En bref

Un nouvel élan pour Gayarcité

Ce fonds de dotation en mécenat qui incarne l’engagement durable de Territo’Arts en faveur de la promotion et de la préservation du patrimoine artistique local est relancé.

Véritable levier pour le rayonnement culturel, cette démarche permet la mobilisation de ressources financières à part entière et la contribution significative d’entreprises et particuliers engagés pour le développement culturel de La Réunion à la vitalité artistique du territoire.

• Informations et réservations

Cité des Arts : 0262 92 09 90 ou billetterie@citedesarts.re ; plus d’infos sur www.citedesarts.re/Billetterie

Château Morange : 0262 81 79 17 ou contact@chateaumorange.re

vw/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com