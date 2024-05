Salon de la Maison : la 35ème édition portée sur le thème de l'habitat durable

Le 35ème Salon de la Maison a ouvert ses portes ce samedi 27 avril 2024. Jusqu’au 5 mai, le Parc des Expositions de la Nordev accueillera près de 400 exposants répartis sur plus de 1.000 stands. Cette année, le Salon met en avant "l’habitat plus intégré", reflétant les préoccupations contemporaines en matière d'environnement et de durabilité. Sur le stand de la Ville Saint-Denis, vous pourrez découvrir les aspects de la Ville jardin, et choisir par la même occasion le nom du nouveau Square du Barachois. Nous publions leur post ci-dessous (Photo : mairie de Saint-Denis)

Retrouvez la liste complète de tous les exposants de l'édition 2024.

Lire plus - Saint-Denis : toute la maison dans un Salon au parc des expositions