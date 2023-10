Santé et prévention : le CCAS de Saint-Denis se mobilise pour sensibiliser la jeunesse

Dans le cadre de la Semaine de la Fraternité et de la Solidarité, et de la semaine de prévention des addictions, La Ville de Saint-Denis et son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), en transversalité avec la Direction Santé Publique et la Direction Jeunesse, sensibilise les jeunes aux addictions, à la santé mentale, sexuelle et aux gestes de premiers secours. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CCAS)

La Ville Fraternelle et le CCAS de Saint-Denis dans le cadre de la Semaine de la Fraternité et de la Solidarité a organisé une journée « santé jeunesse » de sensibilisation aux addictions, à la santé mentale, sexuelle et aux gestes de premiers secours, place Bancoul, ce mercredi 11 octobre.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts de la Ville et du CCAS pour promouvoir le bien-être et la santé des habitants de la commune, notamment des jeunes. Elle vise spécifiquement à informer et à sensibiliser les jeunes sur les enjeux cruciaux qui touchent leur santé et leur bien-être au quotidien.

"Nos jeunes sont vulnérables : devant la télé où ils ont accès à tout, derrière leur smartphone où ils peuvent être la cible de n’importe qui, dans les fêtes auxquelles ils participent... Les dangers sont multiples et en tant que père, je sais que c’est inquiétant de voir son marmaille prendre de l’autonomie. Avec les réseaux sociaux, ces dangers peuvent même arriver à la maison. Les collectivités, les élus, les associations, nous devons tous contribuer à faire de la prévention, à sensibiliser et donc à protéger nos enfants", explique simplement David Belda, Président délégué du CCAS.

Les actions prévues au sein du Village Santé du CCAS de Saint-Denis comprennent :

1. Sensibilisation aux addictions : Les jeunes ont été informés des dangers liés à l'alcool, au tabac, au zamal et à la chicha. L'objectif est de les aider à prendre conscience des risques associés à ces substances et à les encourager à faire des choix éclairés. L’équipe des maillons de l’espoir propose des tisanes pour sensibiliser aux abus d’alcool.



2. Sensibilisation aux dispositifs M’T Dents, Cancer, et addictions : Les participants ont été informés des dispositifs de santé disponibles pour les jeunes, notamment en ce qui concerne la prévention bucco-dentaire, la détection précoce du cancer, et l'accès aux ressources pour lutter contre les addictions.

3. Sensibilisation aux gestes de premiers secours : La sécurité étant une priorité, des ateliers de formation aux gestes de premiers secours étaient proposés. Les jeunes ont pu s’entraîner aux gestes essentiels qui peuvent sauver des vies en cas d'urgence. A l’instar des élèves ambulanciers qui sont actuellement en formation avec l’Institut de formation des ambulanciers (IFA).

4. Sensibilisation aux dangers des écrans : L'utilisation excessive des écrans et ses effets sur la santé mentale seront abordés. Les jeunes ont reçu des conseils pour une utilisation plus responsable et équilibrée des technologies, alors que les statistiques le montrent, ils passent beaucoup trop de temps devant les écrans et que leur usage peut avoir des incidences dramatiques en terme de harcèlement.

5. Sensibilisation aux risques de violences sexuelles et au harcèlement : Des discussions ouvertes et des ateliers de sensibilisation ont permises aux jeunes de mieux comprendre les risques liés à la violence sexuelle et au harcèlement. Ils ont été encouragés à parler de leurs préoccupations et à demander de l'aide si nécessaire.

Ces actions de sensibilisation coïncident avec la Semaine de Prévention des Addictions portée par des associations telles que Les maillons de l’Espoir, soulignant ainsi l'importance de l'engagement communautaire dans la promotion de modes de vie sains et de comportements responsables.

La Ville et le CCAS de Saint-Denis invite la population à participer activement à ces initiatives et à soutenir les jeunes dans leur quête d'informations et de connaissances pour une vie plus saine et épanouissante.

Cet événement a été organisé en lien avec toutes les actions de la Semaine de la Fraternité et des Solidarités.