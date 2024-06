Saint-Denis : les rues Sainte-Marie et Jean Chatel font peau neuve

Ce vendredi 28 juin 2024, la ville de Saint-Denis a présenté les travaux d'aménagement des rues Sainte-Marie et Jean Chatel dans le centre-ville. Un chantier de cinq mois en plusieurs phases débutera le lundi 8 juillet, pour améliorer l'écoulement des eaux pluviales, rénover la chaussée et adapter les trottoirs aux personnes handicapées et à mobilité réduite (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les travaux concernent les portions comprises entre les rues Général de Gaulle et Roland Garros pour la rue Jean Chatel et les portions comprises entre les rues Jules Olivier et Jean Chatel pour la rue Sainte-Marie.

"À terme, des passages piétons lumineux et des espaces verts seront aménagés aux carrefours, qui seront également surélevés avec revêtement cristaux, améliorant ainsi le confort et la sécurité des habitant.e.s.", indique la ville de Saint-Denis.

Le coût total des travaux est évalué à environ 1,5 millions d'euros avec une participation de 287.000 euros de la Cinor, le tout financé à 60% par le Département.

