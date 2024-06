La Chaloupe Saint-Leu : près de 800 élèves aux matinées olympiques

Les vendredis 7, 14 et 21 juin 2024, des élèves du collège et des écoles de La Chaloupe Saint-Leu participeront aux matinées sportives et olympiques organisées par le club de la Canne en fleur. Lors de ces rencontres au stade de La Chaloupe Saint-Leu, une quinzaine d'ateliers seront mis en place par des animateurs sportifs et certaines classes organisatrices. Chaque classe représentera un pays différent, avec un drapeau réalisé par les marmailles (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les établissements scolaires prenant part à ces compétitions sportives sont les écoles de La Chaloupe centre, de Notre-Dame-des-Enfants, des Camélias et le collège de La Chaloupe.

Une course pédestre avec un chronométrage par classe est également prévue.



Les meilleurs œuvres réalisées durant le concours de dessins seront exposées et valorisées lors des futurs actions de la médiathèque et de l'ADH de La Chaloupe.