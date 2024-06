Saint-Leu : job daiting spécial alternance et stage organisé par E.Leclerc Portail

Ce mercredi 19 juin 2024, de 16h à 20h, E.Leclerc le Portail du Piton Saint-Leu, organise un job daiting party "spécial alternance et stage" gratuit et ouvert à tous, à la salle Kab’Art du supermarché. Un événement inédit pour promouvoir les 48 offres en alternance/stage, et de façon plus globale de valoriser ces types de parcours d’apprentissage auprès de la jeunesse réunionnaise. (Photo : E.Leclerc Réunion)

Cette manifestation se traduira par :

- Un job-dating pour des contrats en alternance et de stage (48 postes en alternance, que ce soit en magasins ou au siège, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)

- Une découverte des métiers de la grande distribution (visites, témoignages)

- Des échanges avec les professionnels de la grande distribution dans un espace de détente qui favorisera l’écoute et le dialogue.

- Les postes à pourvoir -

Les postes à pourvoir incluent des apprentis boulangers, pâtissiers, bouchers, pizzaiolos, ainsi que des vendeurs en librairie et multimédia. L’enseigne recherche également des profils pour intégrer les services achat, comptabilité, logistique ou hygiène sécurité environnement.

Toutes les annonces de contrats en alternance sont consultables sur le site E.Leclerc Réunion dédié à l'emploi.

- Programmation -

16h : Discours d’ouverture par la directrice des ressources humaines

16h15 : Témoignages des alternants

16h35 : Début des entretiens

17h – 18h – 19h : Visites des coulisses

20h00 : Fin de l’événement