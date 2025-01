Réserve marine de La Réunion : une application pour connaître les bonnes pratiques en mer

Ce mardi 7 janvier 2025, au port de Saint-Gilles, la Réserve naturelle marine de La Réunion a présenté avec Maya Césari, conseillère régionale, déléguée à l'innovation et à la croissance bleue ainsi qu'avec le sous-préfet de Saint-Paul, Philippe Malizard, l'application "Réserve naturelle marine de la Réunion" (RNMR). Destinée aux usagers de la réserve maritime, cette interface offre une vue d'ensemble sur la réserve, mais aussi sur ses restrictions (Photos : dn/www.imazpress.com)

Avec une fréquentation assez élevée au sein du lagon, la Réserve naturelle marine de La Réunion a décidé de créer cette application afin de renseigner tous les usagers - dont des plaisanciers, des plongeurs ou encore des professionnels - sur la règlementation, mais aussi sur la géolocalisation et les restrictions au coeur de la réserve.

En 2023, 246.578 personnes ont exercé une activité nautique auprès de professionnels ou de structures associatives dans la réserve marine.

Le record de fréquentation a d'ailleurs été atteint le 15 janvier 2023, avec 12.166 personnes recensées sur le littoral de l'air marin, dont 5.687 en activité aquatique.

- Une application pour savoir ce qui est autorisé ou non dans la Réserve marine -

Anne-Laure Clément, responsable du pôle usage et activité à la Réserve naturelle marine de La Réunion, explique : "dans l'application, on peut découvrir des informations générales sur la réserve, sur les dispositifs d'amarrage et sur ce qu'on a le droit de faire ou non. Écoutez.

L'application de la Réserve marine revêt également plusieurs objectifs tels que : l'implication de tous les usagers dans la protection de l'environnement, la création d'une communauté d'usagers d'acteurs de la protection de la biodiversité marine.

Sur le dispositif mis en place se trouvent également "trois zonages au niveau de la Réserve naturelle marine bien définis par des balises", explique Maya Césari, conseillère régionale.

Elle poursuit en disant : "en fonction du type d'activité, il va y avoir des espaces autorisés et des espaces interdits qui seront délimités par ces trois zones". Écoutez.

Anne-Laure Clément, responsable du pôle usage et activité à la Réserve naturelle marine de La Réunion souligne : "l'objectif reste de pouvoir échanger sur ce qui a été mis en place pour qu'ensuite nous puissions agir au mieux pour les usagers. Ça nous sert également à recueillir des données de fréquentation et à voir ce qui va ou ce qui ne va pas."

Téléchargez l'application ici.

- Une application pour rendre les usagers plus responsables -

À ce jour, pour les usagers de la réserve, dont des résidents, des touristes, mais également des acteurs économiques, la règlementation reste compliquée.

Malheureusement, cette méconnaissance de la Réserve naturelle marine de La Réunion, entraîne trop souvent des comportements irresponsables.

Anne-Laure Clément, responsable du pôle usage et activité à la réserve naturelle de La Réunion, explique : "la règlementation est complexe et malheureusement on voit parfois des comportements qui ne sont pas en lien avec l'environnement." Écoutez.

Un avis que partage la directrice de la Réserve naturelle marine de la Réunion, Isabelle Jurquet : "la règlementation de la réserve est compliquée, donc souvent on se dit bon on va ignorer la loi. Dans les faits, même pour moi qui suis dans la zone, ces règlementations sont difficiles à assimiler."

"Entre les décrets, les arrêtés préfectoraux et la règlementation, ce n'est pas simple. Donc, soit je vais sur Légifrance et je tente de comprendre tant bien que mal, soit je vais sur l'application, je vois tout ce qui a été mis à jour et je me responsabilise en prenant conscience de ce que je peux faire ou pas et si je décide d'enfreindre la loi ou non." confie-t-elle à Imaz Press. Écoutez.

L'interface de l'application se veut donc intuitive, simple d'utilisation, mais percutante en termes d'informations. Pour l'élue de la Région, "cette application était très attendue, car il est extrêmement compliqué de se repérer sur la mer".

- Un coût élevé pour une Réserve protégée –

Selon l'équipe de la Réserve naturelle marine de La Réunion, cette application a coûté plus d'une dizaine de milliers d'euros. Entre l'installation des dispositifs d'amarrage qui valent entre 1.000 et 2.000 euros chacun, les installations ou encore la création de l'application, ce projet a vite chiffré.

La responsable du pôle usage et activité à la Réserve, Anne-Laure Clément, indique : "nous avons pu développer ce projet grâce à un financement dans le cadre du plan France relance de l'État, avec des partenaires locaux tels que la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion, la Région Réunion ou encore le Département".

Elle poursuit en expliquant : "ça fait quand même un certain coût car il y a eu beaucoup de développements, entre la géolocalisation, la carte interactive".

La Réserve naturelle marine de La Réunion qui se laisse un an pour voir comment cela fonctionne avec les usagers et l'impact sur leur comportement en mer.

dn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com