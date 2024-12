Les piscines de Saint-Paul ont vibré au rythme des fêtes ces derniers jours : des maîtres-nageurs déguisés en Père Noël ont amusé petits et grands, les jeux aquatiques étaient au rendez-vous, et un goûter gourmand a été organisé. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Nos maîtres-nageurs et l'ensemble du personnel des centres nautiques de la ville ont une fois de plus prouvé leur talent et leur passion en animant cette journée festive avec brio. Bravo à eux !", félicite la mairie.